Таємниці тамплієрів: чи шантажували Папу Римського та де заховали скарби

Марсель одне із найстаріших міст Франції. Саме звідси як правило стартували криваві хрестові походи.

Перші лицарі командного пункту були бідними немов церковні миші. А вже за декілька років їх статки перевищили скарбницю короля Франції. А починали тамплієри як лицарі-ченці, які охороняли перших паломників на святій землі в Єрусалимі . Це приносило ордену мільйони.

В це важко повірити, але банківські грошові перекази створили теж винахідливі храмовники, як і відкрили унікальність відбитків пальців.

Спочатку їм допомагав навіть Ватикан. Орден повністю звільнили від будь-яких податків. Тоді Європою поповзуть чутки: така вседозволеність тамплієрів пояснюється компроматом, який орден начебто має на Папу Римського.

Першим, хто намагався розгадати цю загадку – це американський письменник Ден Браун. Його роман зчинив у Ватикані шалений скандал через теорію, що Ісус був одружений на наближеній до нього Марії Магдалені.

У провінції Прованс залишилося місце, де жила свята Марія-Магдалена. Як свята потрапила на гору не відомо. Але з того часу і все життя провела у цьому місці. Маленька капличка просто у скелі єдине, що залишилося від тих часів.

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Можливо, тамплієри могли дізнатися про них і шантажувати Папу, вимагаючи привілеїв, аби не підірвати християнську віру.

Є ще одна версія про те, що надважливу таємну інформацію вони знайшли під час розкопок у храмі Соломона в Єрусалимі. Можливо, через це організація зростала шаленими темпами майже у всіх країнах Європи.

Вирок їм підписав тодішній французький король Філіп із прізвиськом красивий, який ще й заборгував лицарям ледь не пів власної казни. Філіп таємно домовився з папою Кліментом знищити орден.

Де ж славетні скарби тамплієрів?

Це те, що першим шукатиме король у їх фортеці Тампль у Парижі і не знайде.

Понад 40 повозок зі скарбами стартували з Парижа за день до чорної п’ятниці. І прибули, ймовірно, у порт Ла Рошель, який належав тамплієрам.

Одна з теорій просто неймовірна. Начебто Тамплієри пішли у бік Америки.

Скарби тамплієрів досі розбурхують фантазію науковців та шукачів пригод. Найбільша реліквія ордену – це святий Грааль. Чаша, з якої пив Христос під час таємної вечері і в яку збирали його кров після розп’яття.

А от за версією українського академіка Бориса Возницького, Грааль десь в Україні. Він науково довів існування тамплієрів на Волині. Є також замки ордену з багатьма таємними знаками у Львівській області.

Факти ICTV раніше писали про те, що у Києві археологи знайшли старовинний скарб.