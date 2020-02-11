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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 11 лютого

11 лютого – Міжнародний день жінок і дівчат у науці, Всесвітній день хворого.

Православні християни відзначають День пам’яті святого Лаврентія та Ігнатія Богоносця.

Моляться їм для позбавлення від хвороб очей. У народі цей день вважався дуже несприятливим. Люди говорили про підступи відьом, намагалися відлякати їх від свого житла. Крім того, аналізували природні явища, прикмети і говорили про майбутню погоду.

Іменини 11 лютого святкують Дмитро, Іван, Костянтин, Леонтій, Роман, Юліан і Яків.

Народні прикмети на 11 лютого

  • Холодна погода – в серпні буде дуже спекотно.
  • Дме вітер – рік буде дощовим.
  • Ліс гуде і шумить – чекайте на відлигу.

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Що не можна робити 11 лютого

Не рекомендується займатися важкою фізичною працею.

Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

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