11 лютого – Міжнародний день жінок і дівчат у науці, Всесвітній день хворого.
Православні християни відзначають День пам’яті святого Лаврентія та Ігнатія Богоносця.
Моляться їм для позбавлення від хвороб очей. У народі цей день вважався дуже несприятливим. Люди говорили про підступи відьом, намагалися відлякати їх від свого житла. Крім того, аналізували природні явища, прикмети і говорили про майбутню погоду.
Іменини 11 лютого святкують Дмитро, Іван, Костянтин, Леонтій, Роман, Юліан і Яків.
Народні прикмети на 11 лютого
- Холодна погода – в серпні буде дуже спекотно.
- Дме вітер – рік буде дощовим.
- Ліс гуде і шумить – чекайте на відлигу.
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Що не можна робити 11 лютого
Не рекомендується займатися важкою фізичною працею.
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