11 лютого Місяць перебуває в знаку Телець. Це 8 місячний день.

У цей період відзначається посилення розумової здібності, проте, в місячний день 11 лютого зростає і схильність до ліні.

Цей день буде хорошим для подорожей і переїздів, а всі фінансові операції будуть сприятливими.

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Астрологи рекомендують дивитися на те, який сьогодні день, і контролювати емоції. В першу місячну фазу організм буде накопичувати сили.

Що можна робити в 8 місячну добу: приступати до нових проектів, проводити угоди.

Що категорично не можна робити 11 лютого: з’ясовувати стосунки з начальством і колегами.

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