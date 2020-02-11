11 лютого Місяць перебуває в знаку Телець. Це 8 місячний день.
У цей період відзначається посилення розумової здібності, проте, в місячний день 11 лютого зростає і схильність до ліні.
Цей день буде хорошим для подорожей і переїздів, а всі фінансові операції будуть сприятливими.
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Астрологи рекомендують дивитися на те, який сьогодні день, і контролювати емоції. В першу місячну фазу організм буде накопичувати сили.
Що можна робити в 8 місячну добу: приступати до нових проектів, проводити угоди.
Що категорично не можна робити 11 лютого: з’ясовувати стосунки з начальством і колегами.
Нагадаємо, що Факти ICTV склали календар свят на лютий 2020.
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