Затори у Києві 11 лютого 2020 - КАРТА

11 лютого Київ скували 8-бальні затори. Станом на 19.30 рух значно ускладнено в центрі столиці.
У районі Бессарабської площі, вулицях Льва Толстого, Хрещатику, Богдана Хмельницького та Тараса Шевченка спостерігається великий затор.
Від метро Лук’янівська спостерігається затор всією вулицею Січових Стрільців. Також проблеми з рухом на вулиці Глибочицькій.
Сильно ускладнений рух на бульварі Дружби народів.
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Також стоїть вулиця Саперно-Слобідська і розв’язка біля станції метро Видубичі.
Раніше ми писали, що Київ посів третє місце в Європі за рівнем заторів.
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