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Факти / Lifestyle

Затори у Києві: ситуація на дорогах зараз (КАРТА)

11 лютого Київ скували 8-бальні затори. Станом на 19.30 рух значно ускладнено в центрі столиці.

У районі Бессарабської площі, вулицях Льва Толстого, Хрещатику, Богдана Хмельницького та Тараса Шевченка спостерігається великий затор.

Затори у Києві 11 лютого 2020 - КАРТА

Від метро Лук’янівська спостерігається затор всією вулицею Січових Стрільців. Також проблеми з рухом на вулиці Глибочицькій.

Затори у Києві 11 лютого 2020 - КАРТА

Сильно ускладнений рух на бульварі Дружби народів.

Затори у Києві 11 лютого 2020 - КАРТА

Читайте: З комфортом і без тісняви. В Києві все більшої популярності набуває райдшеринг

Також стоїть вулиця Саперно-Слобідська і розв’язка біля станції метро Видубичі.

Затори у Києві 11 лютого 2020 - КАРТА

Раніше ми писали, що Київ посів третє місце в Європі за рівнем заторів.

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