EPayments заморозила рахунки близько 1 млн своїх користувачів. Коли рахунки будуть розблоковані поки не відомо.

– Ми знаємо, що це буде дуже неприємний час для наших клієнтів. Ми просимо вибачення за будь-які незручності. Ми хочемо запевнити клієнтів, що їхні кошти будуть захищені, як у звичайному режимі, – повідомили в компанії.

Причиною блокування EPayments стала вимога FCA, після того, як управління провело перевірку регулятора систем і виявили порушення.

Читайте: НБУ проведе стрес-тестування 16 банків – список

Всі гроші клієнтів надійно захищені, але деяким потрібно буде пройти додаткові юридичні процедури. Більшість користувачів EPayments проживають в країнах пострадянського простору, що може ускладнити процеси верифікації.

Що таке EPayments

EPayments – це електронний платіжний сервіс, який є асоціацією електронних платіжних систем. За допомогою сервісу клієнти можуть оформляти особисті дебетові банківські картки.

Також вони можуть відправляти гроші співробітникам і партнерам за кордон.

Фрілансери можуть отримати банківські реквізити і отримувати гроші, навіть якщо замовник не зареєстрований на EPayments.

Нагадаємо, Payments призупинив всі операції в акаунтах клієнтів на вимогу Управління з фінансового регулювання і нагляду Великої Британії (Financial Conduct Authority).