Детальний гороскоп на лютий склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

З 3 лютого Меркурій переходить у знак зодіаку Риби тому люди схильні занурюватися в себе, суб’єктивно сприймати дійсність. У цей період варто особливо уважно прислухатися до внутрішнього голосу. Інтуїція швидше ніж логічне мислення підкаже правильне рішення.

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З 8 лютого Венера зі знаку своєї екзальтації Риби, переходить у знак Овна. У стосунках між людьми щось змінюється. Вони або стають ближчими і тоді довіряють один одному свої таємниці, або між ними пролягає невидима стіна.

З 16 лютого, коли Марс входить у знак Козерога, збільшується спрага до роботи, але якщо соціальної активності немає, то люди самі собі придумують або створюють проблеми, в результаті чого віддаляються один від одного.

Гороскоп для Овнів

У цей період у вас з’явиться схильність до різких гострих і навіть місцями брутальних почуттів. Краще направте цю енергію в творчість або спорт. Симпатії та антипатії виникають миттєво – це як кохання з першого погляду, так і спалахи почуттів до тих, хто давно поруч. Здатні будувати стратегічні плани, тверезо оцінювати свої можливості, прораховувати варіанти. Якщо є конкретна мета, то ніщо не відволікатиме вас від її досягнення.

Гороскоп для Тельців

У цей час у вас вийде показати себе з вигідного боку. Однак ви сильно потребуєте визнання, а жінки навіть можуть ображатися на те, що не отримують достатньо уваги. Хоча вони здатні проявити ініціативу під час знайомства або переходу на наступну стадію стосунків. Гроші в цей час витрачаються імпульсивно. Негативним аспектом цього періоду буде надмірна емоційність, агресія та ревнощі.

Гороскоп для Близнюків

У цей період ви занурюєтеся у власні думки, щоб проаналізувати деякі події, свої почуття, особисті та чужі вчинки. Якась незначна звістка може глибоко засісти у свідомості. І ви будете довго обдумувати її, ніби намагаючись розшифрувати особливий сенс, закладений у ній. Така заглибленість у собі часто заважає роботі, тому що провокує неуважність. У цей період навколишнім легко нав’язати вам свої погляди.

Гороскоп для Раків

Складно володіти собою, що призводить до імпульсивних реакцій, перебільшення своїх сил і можливостей. До навколишніх ви висуваєте зависокі вимоги, а через це можете втратити їх симпатію та повагу. Необґрунтовані ревнощі стають приводом для конфліктів з партнерами. Через ризиковані рішення з негативним результатом можна дійти до втрати довіри у навколишніх, а це призведе до звільнення.

Гороскоп для Левів

Успішні у професії, громадська діяльність цікава, здатні надихати ентузіазмом співробітників і компаньйонів. За рахунок особистої привабливості та фізичної чарівності вам багато що вдасться. Ви можете розраховувати на матеріальну допомогу та ідейну підтримку вашого проекту з боку керівництва, особливо серед представників протилежної статі. Ви успішно укладаєте угоди, які приносять вам відчутний прибуток.

Гороскоп для Дів

Для інтелектуальної праці цей період є вкрай несприятливим. Налагодити контакт з навколишніми заважають зависока конфліктність, складнощі в спілкуванні, а також неспроможність у вираженні своїх інтересів. Однак якщо ви зможете приборкати свою самовпевненість, то знайдете чимало точок дотику з рідними, компаньйонами та керівництвом. Краще відкласти відвідування державних установ.

Гороскоп для Терезів

Ви імпульсивні, пристрасні, а також проявляєте особливу цікавість до протилежної статі. Дієте з величезним бажанням та енергією, але частіше з метою особистої вигоди. А через це ускладнюються стосунки з партнерами. У любовних стосунках створюєте багато клопоту з найрізноманітніших причин. У цей період ви погано розумієте інших людей, легко піддаєтеся навіюванню, схильні до кохання з першого погляду. Звідси нерозбірливість у зв’язках і необачність під час вибору партнера.

Гороскоп для Скорпіонів

У цей період ви будете в центрі уваги. Впевненість у собі, сила волі та інтелект на висоті. Перешкоди будуть легко долатися. Крім того, ваша цілеспрямованість дасть фору багатьом, проте не варто доводити себе до стресового стану. Успіх, завдяки цим старанням, не забариться. У партнерстві та шлюбі намагаєтеся домінувати, хоча це прагнення не можна назвати позитивним.

Гороскоп для Стрільців

Занадто оптимістичні або грандіозні плани не дають можливості конструктивно застосувати свій потенціал і сильні якості. Через власну легковажність виникають оманливі перспективи, а це провокує збитки. Легковажний спосіб життя призводить до конфліктів з навколишніми. Вірогідні перешкоди у громадській діяльності або тягар відповідальності у зв’язку з нею. Лише самоконтроль допоможе перетворити невдачі собі на користь.

Гороскоп для Козерогів

Виникає потреба активно проявитися, крім того, ви дещо самовпевнені та різко відстоюєте свої інтереси. Якщо вам не вистачало рішучості щось здійснити, то використовуйте цей період. Схильні втручатися в будь-які ризиковані ситуації, робити необдумані вчинки, ухвалювати поспішні рішення. У роботі зверніть увагу на схильність до неприборканих фінансових амбіцій. Дух суперництва долає вас як стосовно до керівництва, так і щодо партнерів. Прагнення до першості може багато що зіпсувати.

Гороскоп для Водоліїв

У вас з’явиться шанс посісти місце лідера або керівника. Скористайтеся цими можливостями, щоб отримати успіх у кар’єрі або визнання вашої індивідуальності та таланту. Позитивні зміни можливі лише за умови, що ви будете активно цьому сприяти. Необхідно самостійно створювати відповідні ситуації, брати участь у різноманітній діяльності, розширювати своє коло спілкування.

Гороскоп для Риб

Цілі будуть досягатися завдяки чоловікам або конкуренції. Висока самооцінка та сила волі підштовхують вас до самовираження. Спілкування та подорожі сприяють досягненню особистих цілей. Ваш спосіб життя відповідає ідеям, які ви зможете відстоювати. Зосередженість на своїх інтелектуальних прагненнях і самовираженні сприяє хорошій уяві та оригінальності.

Раніше Факти ICTV публікували фінансовий гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2020 рік.