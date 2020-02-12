Гороскоп на День святого Валентина обіцяє серйозні випробування у стосунках для Раків, Терезів та Стрільців, йдеться у прогнозі відомого астролога Павла Глоби.

Раки

Гороскоп на 14 лютого для деяких людей, які народилися у цей знак, віщує розрив стосунків. Зважитися на цей єдино вірний для них крок зможуть Раки, які довгий час тягнули відносини, які давно себе віджили. Втім, ініціатива розставання не врятує декого від болю.

Павло Глоба заспокоює, нова доленосна зустріч може чекати вже наприкінці лютого.

Терези

Максимальне напруження у стосунках напередодні Дня святого Валентина також відчуватимуть люди під цим знаком. Якщо Терези все ж зважаться на розрив 14 лютого – це стане “точкою неповернення”.

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Стрільці

Представники цього знака Зодіаку напередодні свята захочуть свободи і незалежності. Втома від жорстких рамок серйозних стосунків дасть про себе знати і Стрільці в буквальному сенсі вкажуть партнеру на двері на День святого Валентина.

До слова, для тих, хто впевнений у майбутньому своїх стосунків, Факти ICTV підготували добірку романтичних закладів Києва, де можна провести День всіх закоханих.