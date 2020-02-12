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Факти / Lifestyle

Картину Девіда Гокні Сплеск продали за $30 млн

Картина класика поп-арту з Великої Британії Девіда Гокні Сплеск пішла з молотка на аукціоні Sotheby’s за £23,1 млн (понад $29,9 млн).

На картині автор увічнив сплеск у басейні біля будинку після того, як у нього хтось пірнув у сонячний день.

За словами автора картини, намальований сплеск вражає сильніше, ніж на фотографії.

– У мене пішло два тижні, щоб намалювати подію, яка триває дві секунди, – сказав Гокні.

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Картина входить у триптих робіт, написаних Гокні в Лос-Анджелесі в 1966-1967 роки. Також були створені картини Великий сплеск і Малий сплеск.

До слова, картину Гогена Товсте дерево продали на аукціоні в Парижі за €9,5 млн.

Джерело: CNN

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