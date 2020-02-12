Картину Девіда Гокні Сплеск продали за $30 млн

Картина класика поп-арту з Великої Британії Девіда Гокні Сплеск пішла з молотка на аукціоні Sotheby’s за £23,1 млн (понад $29,9 млн).

На картині автор увічнив сплеск у басейні біля будинку після того, як у нього хтось пірнув у сонячний день.

За словами автора картини, намальований сплеск вражає сильніше, ніж на фотографії.

– У мене пішло два тижні, щоб намалювати подію, яка триває дві секунди, – сказав Гокні.

It’s one of the 20th century’s most iconic pop art images — and now David Hockney’s ‘The Splash’ has just sold for more than £23.1 million ($29.8 million) at an auction in London. https://t.co/nCoCK0jGrs — CNN International (@cnni) February 12, 2020

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Картина входить у триптих робіт, написаних Гокні в Лос-Анджелесі в 1966-1967 роки. Також були створені картини Великий сплеск і Малий сплеск.

До слова, картину Гогена Товсте дерево продали на аукціоні в Парижі за €9,5 млн.