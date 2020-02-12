Детальний гороскоп на День святого Валентина 14 лютого 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Місяць відповідає за почуття, емоції, потреби людини. 14 лютого Місяць рухається знаком Скорпіона, що ознаменується пристрастю в усьому. Настрій піднімуть флірт та яскраві речі. Також у цей день інтерес будуть викликати таємниці та заборони.

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До слова, атмосфера буде сприяти тому, щоб влаштувати скандал навіть з найменшого приводу. Також ви побачите певні перспективи у відносинах, відкриються очі на людей, про яких ви начебто знали все.

Гороскоп для Овнів

День сприятливий для спілкування з протилежною статтю, заручин та одруження. Не варто виключати раптову прихильність та кохання з першого погляду. Дуже важливо в цей день бути на публіці, це дозволить знайти нові контакти – любовні або ділові. День залишить про себе приємні враження, відкриє нові можливості.

Гороскоп для Тельців

Ваша імпульсивність і залежність від настрою ставлять під загрозу гармонію ваших стосунків. Постарайтеся не ревнувати та не обмежувати свободу вашого партнера. Почуття виникають миттєво, реакції на те, що відбувається дуже сильні в цей день. Любовні справи створюють багато клопоту з найрізноманітніших причин.

Гороскоп для Близнюків

У цей день сприятливі спільні поїздки за кордон, прояв емоцій, озвучення своїх бажань. Не варто виключати романтичне знайомство далеко від рідних місць або зустріч з іноземцем, яка може перетворитися у велике почуття. Кохання можна знайти, виконуючи суспільне доручення, або беручи участь в якій-небудь конференції.

Гороскоп для Раків

Сильне почуття може дати початок новому періоду життя, розширити можливості для особистого розвитку. Хороший день для спілкування з коханою людиною, сімейних вечорів, зустрічей зі старими друзями, романтичних побачень. Ваша увага та турбота можуть надовго закріпити успіх, а також подарувати гармонію стосункам.

Гороскоп для Левів

Сьогодні ви зможете привернути увагу бажаного партнера, а також вразити екстравагантністю. Використовуйте цей день, аби налагодити гармонію в романтичних стосунках та сім’ї. Не виключені любовні авантюри, нові знайомства, які можуть вплинути на стосунки, які вже існують.

Гороскоп для Дів

У цей день будьте готові до загострення емоцій. Можливо відновлення колишніх відносин. Також в особистому житті обов’язково щось відбувається: відносини переходять на наступний рівень або руйнуються. Якщо з партнером досі у вас спілкування було платонічним, то атмосфера цього дня сприяє більш близьким контактам.

Гороскоп для Терезів

Ви можете не відчувати впевненості в собі, але саме сьогодні особливо привабливі для протилежної статі. Зв’язки, що виникають у цей день, переважно, неглибокі та швидкоплинні. Вірогідні розчарування через романтичні стосунки. Ваші поточні взаємини можуть постраждати, якщо ви поставите на перше місце свої інтереси та думку.

Гороскоп для Скорпіонів

Якщо є можливість, краще взяти відгул на роботі на 14 лютого. Залиште всі комплекси та забобони та отримуйте задоволення. Вас можуть долати спогади про колишнє кохання та загублені стосунки, є можливість їх відновити. Партнери по-новому відкриваються перед вами, ви усвідомлюєте справжнє ставлення до вас.

Гороскоп для Стрільців

Щасливий випадок допоможе вам досягти успіху у протилежної статі. Для всіх ви бажаний гість, вам приділяють багато уваги. Хороший день для усунення конфліктних ситуацій, гармонізації та встановлення партнерських та інших взаємин, які будуть розвиватися так, як ви запланували.

Гороскоп для Козерогів

Можуть виникнути розбіжності з навколишніми щодо різних суджень, що може спровокувати напруженість у взаєминах, але вона навряд чи переросте у серйозні сварки. В атмосфері взаємної поваги ситуація швидко вирішиться без шкоди. Не перебільшуйте свою значущість у стосунках, дозвольте партнеру зробити перший крок.

Гороскоп для Водоліїв

Ви отримаєте радість від спілкування з коханими та членами родини. Зможете гармонізувати стосунки з протилежною статтю, встановити мир і злагоду в родині або в парних стосунках. Хороший день для заручин, одруження та аналізу своїх почуттів, бо сьогодні ви правильно оцінюєте партнера та його до вас ставлення.

Гороскоп для Риб

У цей день ви перебуваєте в піднесеному настрої, легше йдете на контакт, можете сміливо проявити ініціативу під час знайомства. Завдяки дипломатичності та тактовності вам сьогодні багато що вдається. Творчим людям особливо щастить у цей день. Гарний час для знайомства, вирішення питань, що стосуються кохання та стосунків.

Раніше Факти ICTV писали, що гороскоп на День святого Валентина обіцяє серйозні випробування у стосунках для Раків, Терезів та Стрільців.