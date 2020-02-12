Манікюр на День святого Валентина 2020

День святого Валентина – одне з улюблених свят для багатьох дівчат.
Практично кожна прагне виглядати на побаченні з хлопцем ідеально та заздалегідь продумує всі деталі образу: зачіска, макіяж і особливо – який манікюр зробити на День святого Валентина.
Найпопулярніші ідеї манікюру в День святого Валентина – відтінки червоного, рожевого, персикового, білого зі всіялякими дизайнами.
Залежно від того, яким кольорам ви віддаєте перевагу – проявіть фантазію і дозвольте собі трохи яскравих акцентів.
У День святого Валентина 2020 ви повинні бути особливою, серед наймодніших дизайнів нігтів – френч з сердцями, крапки різних розмірів, лунки, блискітки та геометрія.
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Раніше Факти ICTV писали, який манікюр буде модним взимку.