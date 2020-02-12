Передаються через обладнання: Huawei звинуватили у витоку даних

У США заявили про те, що китайська Huawei Technologies Co має доступ до даних, що передаються через обладнання, яке вона встановлює по всьому світу.
За інформацією радника президента США з нацбезпеки Роберта О’Брайн, є прямі докази того, що Huawei вже більше 10 років має доступ до персональних даних в системах, які вона обслуговує і потім продає.
Однак представник компанії спростував звинувачення.
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За його словами, жоден співробітник Huawei не має доступу до мереж.
Він зазначив, що доступ без дозволу оператора неможливий, і його отримання було б відразу ж виявлено.
Раніше Факти ICTV писали, що данський інвестиційний банк Saxo Bank дав декілька “шокуючих” прогнозів на 2020 рік.
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