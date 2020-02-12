Погода в Україні на сьогодні, 12 лютого 2020

Майже на всій території України синоптики прогнозують опади, проте у деяких регіонах будет хмарно з проясненнями.
У західних регіонах України очікується суха та хмарна з проясненнями погода. Температура вдень 3°…5°, вночі 0 ° … 2 °.
На Півночі, Сході та в Центрі країни пройде мокрий сніг. Стовпчики термометрів вдень покажуть 0°…5°, вночі 2°… 1°.
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У південних областях синоптики прогнозують дощі та до 8° вдень, до -1° вночі.
Раніше синоптики дали прогноз погоди на лютий 2020 року.
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