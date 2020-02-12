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Погода в Україні на 12 лютого (КАРТА)

Майже на всій території України синоптики прогнозують опади, проте у деяких регіонах будет хмарно з проясненнями.

У західних регіонах України очікується суха та хмарна з проясненнями погода. Температура вдень 3°…5°, вночі 0 ° … 2 °.

На Півночі, Сході та в Центрі країни пройде мокрий сніг. Стовпчики термометрів вдень покажуть 0°…5°, вночі 2°… 1°.

Читайте: Тепло та сонце після мокрого снігу – погода на тиждень в Україні

У південних областях синоптики прогнозують дощі та до 8° вдень, до -1° вночі.

Погода в Україні на сьогодні, 12 лютого 2020

Раніше синоптики дали прогноз погоди на лютий 2020 року.

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