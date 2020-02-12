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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 12 лютого

12 лютого – День Дарвіна (Міжнародний день науки та гуманізму) та Міжнародний день шлюбних агентств.

Міжнародний день науки та гуманізму або День Дарвіна, приурочений до дня народження знаменитого англійського вченого.

Чарльз Дарвін – основоположник теорії природного відбору, а також теорії еволюції та походження людини.

Іменини 12 лютого святкують Василь, Григорій, Іполит, Іван, Петро, Федір, Стефан, Зенон, Феофіл.

Народні прикмети на 12 лютого:

  • Піднявся вітер – до сирого року.
  • Дерева інеєм вкрилися – до тепла.
  • Подув північний вітер, а хмар немає – до сильного похолодання.

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Що не можна робити 12 лютого:

  • У цей день не можна прясти та шити.
  • Ще сьогодні відмовтеся від походу в гості. Є шанс серйозного конфлікту.

Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

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