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Який сьогодні, 12 лютого, місячний день

12 лютого Місяць перебуває в знаку Терези. Це 19 місячний день.

У цей період краще не починати нові справи, а швидко закінчувати старі.

У місячний день 11 лютого рекомендується залишатися вдома і відмовитися від відвідування людних місць.

Читайте: Календар магнітних бур у лютому 2020

Цей день буде вкрай несприятливим для укладення шлюбу. Астрологи рекомендують відкласти прийняття важливих рішень і дивитися на те, який сьогодні місячний день.

У третю місячну фазу необхідно позбавлятися від шкідливих звичок.

Що можна робити в 19 місячний день: займатися домашніми справами.

Що категорично не можна робити 12 лютого: укладати важливі угоди.

Нагадаємо, Факти ICTV склали календар свят на лютий 2020.

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