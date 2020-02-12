12 лютого Місяць перебуває в знаку Терези. Це 19 місячний день.
У цей період краще не починати нові справи, а швидко закінчувати старі.
У місячний день 11 лютого рекомендується залишатися вдома і відмовитися від відвідування людних місць.
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Цей день буде вкрай несприятливим для укладення шлюбу. Астрологи рекомендують відкласти прийняття важливих рішень і дивитися на те, який сьогодні місячний день.
У третю місячну фазу необхідно позбавлятися від шкідливих звичок.
Що можна робити в 19 місячний день: займатися домашніми справами.
Що категорично не можна робити 12 лютого: укладати важливі угоди.
Нагадаємо, Факти ICTV склали календар свят на лютий 2020.
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