День радіо 2020 – привітання зі святом

Всесвітній день радіо 13 лютого почали відзначати з 2012 року. Рішення про його проведення Генеральна конференція ЮНЕСКО прийняла в 2011 році.
Роль радіо особливо зростає за часів криз у світі, саме через нього вразливе населення може отримувати життєво важливу інформацію.
На честь свята по всьому світу працівників радіо вітають на різних заходах. Факти ICTV пропонують приєднається і відправити близьким і знайомим привітання зі Всесвітнім днем радіо.
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Що на світі є нового
Знаєте ви перші,
Де здобуток є який,
Де шторми і смерчі,
Що нового у Верховній,
Де наш Президент,
В кого радість у родинні –
Вісті ваші теж.
Гострим щоб було перо,
Висока зарплата,
Щоб в професії везло,
Й радувало свято.
* * *
З гучномовця голос рідний
Знов лунає у оселі.
Будьте завжди ви веселі
І здорові, і привітні.
Всі новини розкажіть,
Довго й щасливо живіть.
* * *
Дівчата і хлопці
Шановного радіо!
Нічого суттєвого
Вам ми не радимо.
Бажаємо тільки:
Працюйте роки!
Здоров’я! Наснаги!
І творчого пошуку,
Не марно життєвий
Щоб згаявся час!
Раділи щоб ми
І за всіх, і за кожного,
Й пишалися з того,
Що чуємо вас!
* * *
Світ без радіо прекрасним
Складно було б назвати:
Тільки радіо безпристрасно
Все може розказати!
І в будинках, в машинах багатьох
Не змовкають ніколи
Звуки радіомелодій.
З торжеством, панове!
* * *
З гучномовця голос рідний
Знов лунає у оселі.
Будьте завжди ви веселі
І здорові, і привітні.
Всі новини розкажіть,
Довго й щасливо живіть.
Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.