Джефф Безос купив будинок в Беверлі-Хіллз за рекордну суму

Засновник Amazon Джефф Безос купив за $165 млн маєток у Беверлі-Хіллз.
Сума стала рекордною на ринку житлової нерухомості Лос-Анджелеса і його передмістя.
Будинок оформлений в георгіанському стилі і становить 1 260 кв.м. Територія складає 3,6 га. На ній розміщені великі тераси, сади, два гостьових будинки, три теплиці, тенісний корт, басейн, поле для гольфу і автокорт з власним сервісним гаражем.
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Попередній рекорд був встановлений в грудні 2019 року сином медіамагната Руперта Мердока Лахлана, який купив особняк за $150 млн в престижному районі Лос-Анджелеса.
До речі, рік тому Джефф Безос зі статками $139,9 млрд очолив рейтинг найбагатших людей планети.
Джерело: Forbes
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