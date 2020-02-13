PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Джефф Безос купив будинок в Беверлі-Хіллз за рекордну суму

Засновник Amazon Джефф Безос купив за $165 млн маєток у Беверлі-Хіллз.

Сума стала рекордною на ринку житлової нерухомості Лос-Анджелеса і його передмістя.

Будинок оформлений в георгіанському стилі і становить 1 260 кв.м. Територія складає 3,6 га. На ній розміщені великі тераси, сади, два гостьових будинки, три теплиці, тенісний корт, басейн, поле для гольфу і автокорт з власним сервісним гаражем.

ЧитайтеБезос поступився Арно першим місцем у списку найбагатших за версією Forbes

Попередній рекорд був встановлений в грудні 2019 року сином медіамагната Руперта Мердока Лахлана, який купив особняк за $150 млн в престижному районі Лос-Анджелеса.

До речі, рік тому Джефф Безос зі статками $139,9 млрд очолив рейтинг найбагатших людей планети.

Джерело: Forbes

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка