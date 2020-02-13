Джефф Безос купив будинок в Беверлі-Хіллз за рекордну суму

Засновник Amazon Джефф Безос купив за $165 млн маєток у Беверлі-Хіллз.

Сума стала рекордною на ринку житлової нерухомості Лос-Анджелеса і його передмістя.

Будинок оформлений в георгіанському стилі і становить 1 260 кв.м. Територія складає 3,6 га. На ній розміщені великі тераси, сади, два гостьових будинки, три теплиці, тенісний корт, басейн, поле для гольфу і автокорт з власним сервісним гаражем.

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Попередній рекорд був встановлений в грудні 2019 року сином медіамагната Руперта Мердока Лахлана, який купив особняк за $150 млн в престижному районі Лос-Анджелеса.

До речі, рік тому Джефф Безос зі статками $139,9 млрд очолив рейтинг найбагатших людей планети.

Джерело: Forbes