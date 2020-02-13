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Факти / Lifestyle

Листівки з Днем святого Валентина

День святого Валентина усі закохані відзначають 14 лютого. Якщо ж ваша кохана людина далеко, і ви не можете особисто привітати зі святом, висловіть свої почуття у листівках.

Факти ICTV зібрали для вас найромантичніші привітання з Днем святого Валентина.

Читайте: Романтичні заклади Києва: де відсвяткувати День святого Валентина

Листівки з днем Святого Валентина 2020

Листівки з днем Святого Валентина 2020

Листівки з днем Святого Валентина 2020

Листівки з днем Святого Валентина 2020

Листівки з днем Святого Валентина 2020

Листівки з днем Святого Валентина 2020

Листівки з днем Святого Валентина 2020

Листівки з днем Святого Валентина 2020

Листівки з днем Святого Валентина 2020

Листівки з днем Святого Валентина 2020

Листівки з днем Святого Валентина 2020

Листівки з днем Святого Валентина 2020

Раніше Факти ICTV писали про найкращі ідеї подарунка хлопцю до Дня святого Валентина. До слова, щоб подарувати не банальний презент, дівчині потрібно знати бажання і інтереси хлопця.

Також ми підготували рекомендації,  що подарувати дівчині на День святого Валентина.

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