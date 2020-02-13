Marvel’s Avengers – новий трейлер відеогри про Месників

Опублікований трейлер відеоігри Marvel’s Avengers, в якому показали трохи нового геймплея і костюми, які можна отримати за попереднє замовлення.

У ролику показали бойові сцени з уже відомими іграбельними персонажами: Халком, Залізною людиною, Чорною вдовою, Капітаном Америкою, Тором і міс Марвел.

Всі гравці, які оформлять попереднє замовлення Marvel’s Avengers, отримають класичні костюми для шести персонажів і доступ до бета-тестування відеоігри.

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В Marvel’s Avengers буде велика одиночна кампанія, а також додаткові завдання, які можна буде проходити разом з іншими гравцями.

Розробники збираються підтримувати відеогру і після виходу додатковим контентом, таким як нові супергерої і завдання.

Реліз Marvel’s Avengers перенесли. Відеогра буде доступна 4 вересня 2020 року на PlayStation 4, Xbox One і ПК.

До слова, компанія Sony другий рік поспіль буде відсутня на виставці відеоігор E3.

Відео: Marvel Entertainment