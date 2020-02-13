Погода на вихідні в Україні 15 та 16 лютого 2020

У суботу, 15 лютого, в Україні збережеться волога і прохолодна погода.

У західній і північній частині країни пройдуть дощі і мокрий сніг. Температура повітря становитиме від 2° до 5°С тепла вдень. Вночі можливі заморозки до -1°С.

На півдні очікується мінлива хмарність, а температура повітря складе від 6° до 8°С тепла.

У східних областях очікується мінлива хмарність. Вночі до 6°С морозу, а вдень повітря прогріється до 4°С.

У Києві пройде мокрий сніг. Вночі температура – від -1 до 1°С, вдень від 3 до 5°С тепла.

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У неділю, 16 лютого, в Україні очікується потепління.

Вночі по всій території України фіксуватимуть морози до 7°С. Вдень температура повітря підніметься від 6 до 8°С.

У східних областях до 2-6°С тепла і без опадів.

У Києві буде мінлива хмарність, а повітря прогріється до 8°С. вночі температура – від -1°С до 1°с.

До слова, погода в Україні на 2020 рік буде досить теплою. Факти ICTV писали, що весна прийде за розкладом, але в квітні будуть невеликі заморозки.