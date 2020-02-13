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Факти / Lifestyle

На День святого Валентина шлюби реєструватимуть до опівночі

У День святого Валентина із 8.00 до 24.00 проходитиме захід Кохання поза часом, у рамках якого закохані зможуть подати заяву про реєстрацію шлюбу та одружитися того самого дня.

– У Валентинів день всі закохані, навіть вночі, зможуть подати до відділу державної реєстрації актів цивільного стану заяву про державну реєстрацію шлюбу та зареєструвати шлюб, якщо він призначений у вищевказаний день, – ідеться в повідомленні Міністерства юстицій.

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З переліком відділів ДРАЦС, які визначені учасниками заходу, можна ознайомитися тут.

Джерело: Мін’юст

Фото: Pixabay

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