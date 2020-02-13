Щоб зробити секс у ліфті ідеальним, переконайтеся заздалегідь, що зможете в потрібний момент його заблокувати. Відмовтеся від ліфта з прозорими конструкціями. Це не тільки може відлякати партнера, а й зібрати навколо вас зайвих глядачів.

Краще обрати новобудову. Як правило, такі будинки обладнані комфортабельними та чистими ліфтами, які не викличуть відрази.

Зупиняйте ліфт непомітно і на останніх поверхах.

Якщо не хочете, щоб партнер знав про ваші наміри, затягнути його в незнайомий будинок можна хитрістю. Скажіть про запрошення на новосілля до знайомої, про важливі документи, які потрібно терміново забрати у друга.

У крайньому випадку, згадайте про необхідність погодувати кота друзів, які поїхали у відпустку. І правда, хто залишить милу тварину помирати з голоду?

Правильно одягніться і добре продуймате позу.

В умовах обмеженого часу краще надягти те, що легко знімається. Жінки можуть обрати спідницю чи сукню, а колготки замінити панчохами. Чоловіки – відмовитися від складних механізмів на брюках або ременя.

Займатися сексом у ліфті краще стоячи обличчям до обличчя або ж ззаду. Це допоможе миттєво привести себе до ладу, якщо двері спонтанно відчиняться.

Ще один варіант: чоловік сідає на підлогу, а жінка стає перед ним на коліна, імітуючи позу наїзниці. Щоправда в цьому випадку чоловікові доведеться трохи забруднитися. Подумайте, чи готові ви піти на такі жертви заради задоволення.

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Не забувайте про те, що в ліфті є поручні. Під час сексу жінка може сісти на поручень, а чоловік стати до неї обличчям. При цьому ступнями ніг краще притулитися до стіни, щоб не втратити рівновагу.

А от до кнопок і дверей краще не притулятися – навряд чи ліфтерові захочеться бути учасником ваших розваг.

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