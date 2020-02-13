Що приготувати на романтичну вечерю до Дня Святого Валентина 2020

На День Святого Валентина кожен хоче якось по-особливому порадувати свою другу половинку.
Що приготувати на День Закоханих – часте питання, яким задаються пари. Адже хочеться, щоб було і смачно, і красиво, і, бажано, легко у приготуванні, оскільки часу зазвичай не так багато.
Ми зібрали для вас кілька простих рецептів на романтичну вечерю до Дня Святого Валентина.
Канапе Сердечки
Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- чорний хліб – 4 скибочки;
- вершковий сир – 4 ч. л;
- огірок – 4 скибочки;
- червона ікра – 4 ч. л;
- м’ята.
Приготування:
- Вирізати за допомогою виїмок для печива сердечка з чорного хліба.
- Намазати хліб вершковим сиром.
- Викласти на кожен шматочок хліба по тонкій скибочці огірка.
- Прикрасити закуску ікрою та м’ятою.
Салат Чоловічий каприз
Фото: Kleo
Інгредієнти:
- яловичина – 200 г;
- яйця – 4 шт;
- цибуля – 2 головки;
- майонез;
- оцет 6%;
- сир твердий – 150 г;
- сіль, перець.
Приготування:
- Відварити яловичину до готовності зі спеціями та сіллю.
- Цибулю нарізати дрібно, викласти в ємність і залити сумішшю води з оцтом, залишити маринуватися.
- Остудити яловичину і нарізати її невеликими кубиками.
- Відварені круто яйця натерти на крупній тертці.
- Зібрати салат: викласти шар яловичини, потім мариновану цибулю, нанести майонезну сітку.
- Зверху покласти шар натертих яєць. Покрити сирним шаром, натерши попередньо сир на крупній тертці.
- Шари в такому порядку повторити ще двічі.
Десерт з желе
Фото: Kleo
Інгредієнти:
- вишневе желе – 1 пачка;
- желатин – 1 пакет;
- сметана – 2 ст. л;
- цукор – 1 ст. л.
Приготування:
- Розвести желе в воді згідно з інструкцією.
- У приготовані нахилені келихи налити вишневе желе до половини обсягу і прибрати в холодильник на 30 хвилин.
- Розвести в 150 мл води желатин до повного розчинення.
- Змішати сметану з цукром. Коли цукор повністю розчиниться, додати в суміш тепле желе.
- Дістати з холодильника келихи з фруктовим желе і доповнити їх білим желе.
- Поставити в холодильник на кілька годин.
Полуниця у шоколаді
Фото: Grandkulinar
Інгредієнти:
- полуниця – 8 ягід;
- крекери – 1 ст;
- мигдаль – 1 ст;
- розтоплений шоколад – 115 гр.
Приготування:
- Розподілити серед мисок товчені крекери, мигдаль і розтоплений шоколад.
- Підготувати дерев’яну дошку для подачі: накрити її листом вощеного паперу.
- Занурити полуницю спочатку в шоколад, а потім у крекер чи мигдаль.
До слова, Факти ICTV також розповідали легенду виникнення свята Дня святого Валентина.