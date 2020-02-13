Xiaomi представила лінійку смартфонів Mi 10 – характеристики та ціни

У китайській компанії Xiaomi презентували нову флагманську лінійку смартфонів Mi 10 і Mi 10 Pro. Через спалах небезпечного коронавірусу презентацію вперше провели у форматі онлайн-трансляції.
Смартфони отримали металевий корпус, камеру на 108 мегапікселів, нові кольори та дизайн.
Лінійка Xiaomi Mi 10 першою в світі отримала надпотужний процесор Snapdragon 865. У порівняльному додатку програмного забезпечення AnTuTu він набрав рекордну цифру – цілих 600 тис. балів.
Розміри смартфонів однакові – діагональ дисплеїв складає 6, 67 дюйма. У гонитві за трендами, для основної камери розробники вирішили встановити одразу чотири об’єктива.
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Характеристики Xiaomi Mi 10:
- Процесор: Snapdragon 865
- Оперативна пам’ять: LPDDR5 об’ємом від 8 до 12 ГБ
- Постійна пам’ять: 128 або 256 ГБ
- Екран: AMOLED (2340 × 1080) з частотою 90 Гц, всередині встановлено сканер для відбитків пальців
- Основна камера: 108 МП
- Фронтальна камера: 13 МП
- Акумулятор: 4780 мАг, швидка зарядка 30 Вт
- Зв’язок: 5G SA / NSA, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, Galileo, NFC
- ОС: Android 10 + MIUI 11
- Кольори: сріблясто-чорний, персиково-золотий і сніжно-синій.
Характеристики Xiaomi Mi 10 Pro:
- Процесор: Snapdragon 865
- Оперативна пам’ять: LPDDR5 об’ємом від 8 до 12 ГБ
- Постійна пам’ять: 128, 256 або 512 ГБ
- Екран: AMOLED (2340 × 1080) з частотою 90 Гц, всередині встановлено сканер відбитків пальців
- Основна камера: 108 МП
- Фронтальна камера: 20 МП
- Акумулятор 4500 мАг, швидка зарядка 50 Вт
- Зв’язок: 5G SA / NSA, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, Galileo, NFC
- ОС: Android 10 + MIUI 11
- Кольори: білий і блакитний.
Ціни в Україні:
- Xiaomi Mi 10 (8/128 ГБ) – 14 тис. грн;
- Xiaomi Mi 10 (8/256 ГБ) – 15 тис. грн;
- Xiaomi Mi 10 (12/256 ГБ) – 16,5 тис. грн;
- Xiaomi Mi 10 Pro (8/256ГБ) – 17,5 тис. грн;
- Xiaomi Mi 10 Pro (12/256 ГБ) – 19,2 тис. грн;
- Xiaomi Mi 10 Pro (12/512Гб) – 20,1 тис. грн.
Обидва смартфона оснащено просунутою системою охолодження, що вбереже їх від перевантажень. Також моделі мають бездротову пряму та зворотну зарядку.
Нещодавно Факти ICTV писали, що у зв’язку зі спалахом коронавірусу Xiaomi потрапила до списку компаній, що тимчасово обмежили свою роботу у Китаї.
Джерело: Mi Ukraine
Відео: Mi Ukraine
Фото: Mi Ukraine