Xiaomi представила лінійку смартфонів Mi 10 – характеристики та ціни

У китайській компанії Xiaomi презентували нову флагманську лінійку смартфонів Mi 10 і Mi 10 Pro. Через спалах небезпечного коронавірусу презентацію вперше провели у форматі онлайн-трансляції.

Смартфони отримали металевий корпус, камеру на 108 мегапікселів, нові кольори та дизайн.

Лінійка Xiaomi Mi 10 першою в світі отримала надпотужний процесор Snapdragon 865. У порівняльному додатку програмного забезпечення AnTuTu він набрав рекордну цифру – цілих 600 тис. балів.

Розміри смартфонів однакові – діагональ дисплеїв складає 6, 67 дюйма. У гонитві за трендами, для основної камери розробники вирішили встановити одразу чотири об’єктива.

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Характеристики Xiaomi Mi 10:

Процесор: Snapdragon 865

Оперативна пам’ять: LPDDR5 об’ємом від 8 до 12 ГБ

Постійна пам’ять: 128 або 256 ГБ

Екран: AMOLED (2340 × 1080) з частотою 90 Гц, всередині встановлено сканер для відбитків пальців

Основна камера: 108 МП

Фронтальна камера: 13 МП

Акумулятор: 4780 мАг, швидка зарядка 30 Вт

Зв’язок: 5G SA / NSA, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, Galileo, NFC

ОС: Android 10 + MIUI 11

Кольори: сріблясто-чорний, персиково-золотий і сніжно-синій.

Характеристики Xiaomi Mi 10 Pro:

Процесор: Snapdragon 865

Оперативна пам’ять: LPDDR5 об’ємом від 8 до 12 ГБ

Постійна пам’ять: 128, 256 або 512 ГБ

Екран: AMOLED (2340 × 1080) з частотою 90 Гц, всередині встановлено сканер відбитків пальців

Основна камера: 108 МП

Фронтальна камера: 20 МП

Акумулятор 4500 мАг, швидка зарядка 50 Вт

Зв’язок: 5G SA / NSA, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, Galileo, NFC

ОС: Android 10 + MIUI 11

Кольори: білий і блакитний.

Ціни в Україні:

Xiaomi Mi 10 (8/128 ГБ) – 14 тис. грн;

Xiaomi Mi 10 (8/256 ГБ) – 15 тис. грн;

Xiaomi Mi 10 (12/256 ГБ) – 16,5 тис. грн;

Xiaomi Mi 10 Pro (8/256ГБ) – 17,5 тис. грн;

Xiaomi Mi 10 Pro (12/256 ГБ) – 19,2 тис. грн;

Xiaomi Mi 10 Pro (12/512Гб) – 20,1 тис. грн.

Обидва смартфона оснащено просунутою системою охолодження, що вбереже їх від перевантажень. Також моделі мають бездротову пряму та зворотну зарядку.

Нещодавно Факти ICTV писали, що у зв’язку зі спалахом коронавірусу Xiaomi потрапила до списку компаній, що тимчасово обмежили свою роботу у Китаї.

Джерело: Mi Ukraine

Відео: Mi Ukraine

Фото: Mi Ukraine