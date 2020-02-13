13 лютого відзначається Всесвітній день радіо. Цю дату обрали, тому що у 1946 році вперше вийшло в ефір Радіо ООН.

Свято засноване не тільки, щоб віддавати належне самому радіо, але й зміцнити співпрацю між усіма людьми та організаціями, міжнародними та місцевими ЗМІ.

Іменини в цей день святкують Афанасій, Віктор, Іван, Ілля, Микита.

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Також 13 лютого вшановують пам’ять святого Микити. Його зарахували до лику святих, адже він зробив багато добрих справ, жив скромно та проповідував християнство.

Микиту вважали покровителем вогню, тому молилися йому про захист від блискавок.

Народні прикмети на 13 лютого:

Ясна ніч 13 лютого – завтра буде сонячна погода.

Ворони голосно кричать – прикмета того, що буде заметіль.

Горобці утеплюють гнізда – буде холодно.

Якщо людина народилася 13 лютого, вона любитиме мистецтво.

Що не можна робити 13 лютого:

Ввечері не можна виходити з дому, бо недоброзичливці можуть вас наврочити.

Раніше Факти ICTV також публікували календар свят на лютий.