13 лютого Місяць перебуває в знаку Терези. Це 20 місячний день.

У цей період не все може одразу вдаватися, проте, варто чітко ставити перед собою цілі, які можуть з’явитися в місячний день 13 лютого.

У четвер є велика ймовірність, що буде хороший період для плідної співпраці. Також це буде і хороший період для важливих рішень.

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Залежно від того, яка сьогодні місячна доба, потрібно правильно розставляти пріоритети і робити так, як підказує серце.

У 20 місячний день астрологи рекомендують проводити переговори та ходити на співбесіди.

Провісники радять в цей день більше часу приділити сім’ї.

Що можна робити в 20 місячну добу: вирішувати важливі питання.

Що категорично не можна робити 13 лютого: з’ясовувати стосунки з колегами.

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