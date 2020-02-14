PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

5 фільмів про кохання до Дня святого Валентина

Список романтичних фільмів до Дня святого Валентина дійсно нескінченний, оскільки безліч картин зняті про любов, а вибрати один досить складно.

Факти ICTV зібрали п’ять найкращих фільмів на День святого Валентина.

Почати спочатку

Фильмы на День святого Валентина 2020

Легенда американського шоу-бізнесу Ден і скромна співачка Грета, яку кинув зірковий хлопець, випадково зустрічаються в одному з нью-йоркських пабів.

Пісня Грети, яка звучить зі сцени бару, змушує Дена залишити думки про невдалий бізнес і самогубство, на яке він зважився піти. Зустріч двох молодих людей дає новий шанс кожному, щоб почати своє життя так, як вони мріють.

Віднесені вітром

Фильмы на День святого Валентина 2020

Класика кіно, яку хочеться переглядати знову і знову.

Юна Скарлетт О’хара має все, що забажає. На тлі розмов про неминучу війну дівчина мріє про заміжжя з Ешлі Вілксі – багатим і красивим власником сусідньої плантації. Однак згодом Скарлетт дізнається, що чоловік вибрав іншу жінку, а громадянська війна в США вже ось-ось почнеться.

Щоденник пам’яті

Фильмы на День святого Валентина 2020

Історія кохання простого сільського хлопця і багатої дівчини, які всупереч незгоди батьків зустрічаються, але з часом Еллі прислухається до старших і кидає хлопця. Ной тим часом встиг побувати на Другій світовій війні, а коли після армії повернувся додому – Еллі вже знайшла собі нареченого.

Після довгої розлуки Еллі зустрічає його і розуміє, що почуття все так само сильні.

Читайте: Ти моя розбійниця! Оригінальні валентинки з Днем закоханих від Фактів ICTV

Вічне сяйво чистого розуму

Фильмы на День святого Валентина 2020

Романтична драма розповідає про зустріч Джоела і Клементини в День святого Валентина. Закохана пара після тривалих відносин розуміє, що через несхожість характерами стосунки далі тривати не можуть.

Маючи можливість видаляти зі своєї пам’яті будь-які спогади, Клементина вирішує забути все, що пов’язувало її з Джоелом. Чоловік спочатку вирішує зробити те ж саме, протепід час стирання пам’яті він вирішує все залишити і завоювати серце Клементини знову.

Ла-ла-ленд

Фильмы на День святого Валентина 2020

У центрі сюжету – закохані джазовий піаніст Себастьян і актриса-початківець Міа, які проживають в Лос-Анджелесі і мають кожен свою мрію.

Міа мріє про акторство, але поки чергує невдалі проби з роботою в барі, розносячи випивку відвідувачам. Себастьян хоче відкрити свій джазовий клуб, але він на мілині. Його музика не вписується у формат закладів, де йому доводиться працювати. Ці двоє настільки схожі своїми мріями, що не могли не закохатися один в одного. Але що буде з почуттями, якщо вони прийдуть до мети?

Раніше Факти ICTV розповідали, де можна відсвяткувати День святого Валентина у Києві.

Фото: Pixabay

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка