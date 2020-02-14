14 лютого відзначається не тільки День усіх закоханих, а також іменини Валентина і Валентини.
Ім’я Валентин в християнському іменослові співвідноситься з декількома ранньохристиянськими святими, але перш за все зі священномучеником Валентином, єпископом Інтерамни, і пресвітером Валентином Римським, а також мучеником Валентином Доростольський, воїном, якого вбили за відкрите сповідування християнства (усі троє жили, згідно з переказами, у III столітті).
Можливо, що пресвітер Валентин Римський і Валентин, єпископ Інтерамни – одна і та ж особа.
Католики вшановують пам’ять Валентина та іменини 14 лютого, а православні – 12 серпня.
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Не забудьте привітати рідних і близьких з днем ангела Валентина і Валентини.
***
Щоб ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з вами ангел ваш летить,
Убереже від біди вас повсюди,
Нехай несе вам радість кожна мить,
І благодать Господня лиш з Валентином буде.
***
Днів ангелів в році є дуже багато,
Та ось День Валентина сьогодні прийшов,
Бажаю зла тобі не знати,
Та щастя скарб щоб ти в житті знайшов.
* * *
Твоє ім’я Валентин — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
* * *
З Днем ангела Валентини мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
***
Сьогодні настали іменини
У Валентини, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріями тебе вінчає.
***
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем ангела Валентина, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все — щоб була ти щаслива!
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