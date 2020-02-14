14 лютого відзначається не тільки День усіх закоханих, а також іменини Валентина і Валентини.

Ім’я Валентин в християнському іменослові співвідноситься з декількома ранньохристиянськими святими, але перш за все зі священномучеником Валентином, єпископом Інтерамни, і пресвітером Валентином Римським, а також мучеником Валентином Доростольський, воїном, якого вбили за відкрите сповідування християнства (усі троє жили, згідно з переказами, у III столітті).

Можливо, що пресвітер Валентин Римський і Валентин, єпископ Інтерамни – одна і та ж особа.

Католики вшановують пам’ять Валентина та іменини 14 лютого, а православні – 12 серпня.

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Не забудьте привітати рідних і близьких з днем ​​ангела Валентина і Валентини.

***

Щоб ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з вами ангел ваш летить,

Убереже від біди вас повсюди,

Нехай несе вам радість кожна мить,

І благодать Господня лиш з Валентином буде.

***

Днів ангелів в році є дуже багато,

Та ось День Валентина сьогодні прийшов,

Бажаю зла тобі не знати,

Та щастя скарб щоб ти в житті знайшов.

* * *

Твоє ім’я Валентин — найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

* * *

З Днем ангела Валентини мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

Сьогодні настали іменини

У Валентини, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріями тебе вінчає.

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем ангела Валентина, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все — щоб була ти щаслива!

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