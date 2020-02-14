PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

День ангела Валентина і Валентини – найкращі привітання

14 лютого відзначається не тільки День усіх закоханих, а також іменини Валентина і Валентини.

Ім’я Валентин в християнському іменослові співвідноситься з декількома ранньохристиянськими святими, але перш за все зі священномучеником Валентином, єпископом Інтерамни, і пресвітером Валентином Римським, а також мучеником Валентином Доростольський, воїном, якого вбили за відкрите сповідування християнства (усі троє жили, згідно з переказами, у III столітті).

Можливо, що пресвітер Валентин Римський і Валентин, єпископ Інтерамни – одна і та ж особа.

Католики вшановують пам’ять Валентина та іменини 14 лютого, а православні – 12 серпня.

Читайте: Вихідні у 2020: скільки відпочиватимуть українці

Не забудьте привітати рідних і близьких з днем ​​ангела Валентина і Валентини.

***

Щоб ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з вами ангел ваш летить,
Убереже від біди вас повсюди,
Нехай несе вам радість кожна мить,
І благодать Господня лиш з Валентином буде.

***

Днів ангелів в році є дуже багато,
Та ось День Валентина сьогодні прийшов,
Бажаю зла тобі не знати,
Та щастя скарб щоб ти в житті знайшов.

* * *

Твоє ім’я Валентин — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!

* * *

З Днем ангела Валентини мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!

***

Сьогодні настали іменини
У Валентини, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріями тебе вінчає.

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем ангела Валентина, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все — щоб була ти щаслива!

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка