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День святого Валентина: Google випустив дудл

Сьогодні, 14 лютого, Google вирішив привітати всіх з Днем святого Валентина.

З цієї нагоди Google випустив новий дудл, на якому зображені двоє інопланетян протилежної статі на різних космічних кораблях, які обмінялися листами з освідченням у коханні.

Символом свята є серце. Протягом дня закохані дарують другу листівки-валентинки, а дівчата отримують квіти і м’які іграшки.

День вважається ідеальним для пропозиції руки і серця.

Читайте: Листівки З Днем святого Валентина

День святого Валентина: Google дудл с поздравлениями

До слова, в День святого Валентина з 8.00 до 24.00 по всій Україні проходитиме захід Любов поза часом. В цей період закохані зможуть подати заяву про реєстрацію шлюбу і відразу ж одружитися.

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