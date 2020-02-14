Сьогодні, 14 лютого, Google вирішив привітати всіх з Днем святого Валентина.
З цієї нагоди Google випустив новий дудл, на якому зображені двоє інопланетян протилежної статі на різних космічних кораблях, які обмінялися листами з освідченням у коханні.
Символом свята є серце. Протягом дня закохані дарують другу листівки-валентинки, а дівчата отримують квіти і м’які іграшки.
День вважається ідеальним для пропозиції руки і серця.
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До слова, в День святого Валентина з 8.00 до 24.00 по всій Україні проходитиме захід Любов поза часом. В цей період закохані зможуть подати заяву про реєстрацію шлюбу і відразу ж одружитися.
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