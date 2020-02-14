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Факти / Lifestyle

День святого Валентина – привітання у віршах

14 лютого всі пари відзначають найромантичніше свято року – День святого Валентина. Цей день наповнений романтикою, ніжністю та турботою.

Незважаючи на те, що це свято в Україні не державне, закохані все одно святкують його в романтичній атмосфері.

Ще з давніх-давен заведено дарувати листівки в цей день – валентинки – та присвячувати вірші. Факти ICTV підготували кращі привітання у віршах з Днем святого Валентина.

З Днем закоханих вітаю.
Щастя, радості бажаю.
По секрету я скажу:
Що тобою дорожу!
Хай гаряча же любов
Розганяє твою кров.
Будуть ласки й поцілунки,
А у вечері – дарунки!

***

Бажаю тобі кохання:
Не такого, як місяць, бо він пропадає,
Не такого, як сонце, бо воно згасає,
Не такого, як вітер, бо він гуляє,
А такого, як небо, бо воно безкрає!
З Днем святого Валентина!

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***

Візьму я великий палкий поцілунок,
Його запакую в яскравий пакунок,
До крил валентинці скоріш причеплю
Й до тебе летіти з пакунком велю!
Сміліш відкривай цей барвистий пакунок,
Приймай в День закоханих мій поцілунок!

***

День святого Валентина,
І за вікном одна картина.
Всі з букетами ідуть,
І любов усім несуть.
Я тебе в цей вітаю,
Своє серце відправляю.
Все ж бувають чудеса:
Було серце – стало два.

 

Раніше Факти ICTV публікували легенду походження Дня святого Валентина.

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