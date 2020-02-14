14 лютого всі пари відзначають найромантичніше свято року – День святого Валентина. Цей день наповнений романтикою, ніжністю та турботою.

Незважаючи на те, що це свято в Україні не державне, закохані все одно святкують його в романтичній атмосфері.

Ще з давніх-давен заведено дарувати листівки в цей день – валентинки – та присвячувати вірші. Факти ICTV підготували кращі привітання у віршах з Днем святого Валентина.

З Днем закоханих вітаю.

Щастя, радості бажаю.

По секрету я скажу:

Що тобою дорожу!

Хай гаряча же любов

Розганяє твою кров.

Будуть ласки й поцілунки,

А у вечері – дарунки!

***

Бажаю тобі кохання:

Не такого, як місяць, бо він пропадає,

Не такого, як сонце, бо воно згасає,

Не такого, як вітер, бо він гуляє,

А такого, як небо, бо воно безкрає!

З Днем святого Валентина!

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***

Візьму я великий палкий поцілунок,

Його запакую в яскравий пакунок,

До крил валентинці скоріш причеплю

Й до тебе летіти з пакунком велю!

Сміліш відкривай цей барвистий пакунок,

Приймай в День закоханих мій поцілунок!

***

День святого Валентина,

І за вікном одна картина.

Всі з букетами ідуть,

І любов усім несуть.

Я тебе в цей вітаю,

Своє серце відправляю.

Все ж бувають чудеса:

Було серце – стало два.

Раніше Факти ICTV публікували легенду походження Дня святого Валентина.