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Факти / Lifestyle

Коли починається Великий піст 2020 – дата

Великий піст завжди починається в різний час і є найсуворішим. Він приурочений до Світлого Христового Воскресіння – головної події в церковному календарі.

У 2020 році він розпочнеться 2 березня і триватиме до 18 квітня, а Великдень віряни святкуватимуть 19 квітня.

Протягом 48 днів посту, щоб очиститися від гріхів та підготувати свою душу до світлого свята, необхідно відмовитися від певних продуктів, розваг та задоволень, присвячуючи багато часу самопізнанню та молитвам.

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

Перші 40 днів Великого посту символізують похід Ісуса Христа в пустелю, протягом якого він нічого не їв та піддавався спокусам.

Два дні припадає на Лазареву суботу та Вербну неділю (в’їзд Господній в Єрусалим).

Завершує піст Страсний тиждень, який символізує останні сім днів життя Христа.

Піст

Фото: Рixabay

Раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят, постів і поминальних днів на 2020 рік.

Фото: Dreamstime, Pixabay

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