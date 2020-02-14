Молитви на Стрітення Господнє 2020

15 січня відзначається велике свято – Стрітення Господнє. Це одне з найрадісніших свят для православних.

Стрітення Господнє – зустріч з Господом. Саме в цей день Пресвята Богородиця принесла немовля Ісуса до єрусалимського храму.

Під час церковного богослужіння на Стрітення Господнє 2020 необхідно освячувати свічки. Молитви на Стрітення вважаються одними з найсильніших.

Сильні молитви на Стрітення

Радуйся, Благодатна Богородице Діво, бо з Тебе засяяло Сонце правди — Христос Бог наш, що просвічує тих, що в темряві. Веселися і ти, старче праведний, що прийняв в обійми Визволителя душ наших, який дарує нам воскресіння.

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Величаємо Тебе, Жизнодавче Христе, і чтем Пречисту Матір Твою,

Що нею за законом нині принесли єси в храм.

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Утробу Дівичу освятив єси Різдвом Твоїм і руки Симеонові благословив, як подобало, попередивши його, і нині спас нас, Христе Боже. Втихомир ворожнечу народів і укріпи людей, що їх возлюбив єси, Єдиний Чоловіколюбний.

До слова, Факти ICTV публікували прикмети та заборони на Стрітення Господнє.