У першу чергу, не хвилюйтеся, що не маєте з ким зустріти свято. Ваша головна зустріч ще не відбулася. Будьте певні – вона попереду! Можливо, навіть 14 лютого.

Полюбіть себе

Це залізне правило – якщо ти себе не любиш, тебе ніхто полюбить. Тому День закоханих чудовий привід зайнятися собою. Заплануйте побільше цікавих і корисних справ, і час пролетить непомітно! Наприклад, відвідайте SPA-салон, змініть зачіску, зробіть манікюр, влаштуйте, врешті-решт, шопінг і купіть собі щось романтичне.

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Полюбіть інших

Подумайте про те, що на землі багато людей, більш самотніх і нещасливих, ніж ви. Згадайте про пенсіонерів у будинках для людей похилого віку, дітей-сиріт у дитячих будинках або невиліковно хворих. Що може бути простіше – у День святого Валентина нагадати цим людям, що вони не самотні. Наприклад, відвідайте стареньких, зробіть їм маленькі подарунки, відвезіть дітям-сиротам солодощі, а для хворих можна здати кров. Подаруйте їм частинку свого серця – і самі станете щасливішими!

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Вечірка для друзів

Не хочете виходити з дому – запросіть до себе друзів. Ви не зобов’язані проводити 14 лютого у повній самотності! Організуйте вечірку для таких же самотніх сердець. Головне, не хвилюватися, що ще не знайшли когось для щоденного обміну валентинками. На все свій час, адже кохання не визнає календарних свят і може нагрянути абсолютно раптово, у будь-який момент!

Фото: pixabay.com

Побачення наосліп

Нехай це божевілля, але святий Валентин напевно схвалить такий вчинок і подарує щось незабутнє. Зареєструйтеся на сайті знайомств, знайдіть когось симпатичного і призначте йому побачення. І нехай ця зустріч ні до чого не приведе, зате ви цікаво і весело проведете час.

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