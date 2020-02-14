Погода в Україні на сьогодні, 14 лютого 2020

Погода на території України 14 лютого буде різною.
Так, на Заході очікується дощ. Температура коливатиметься від +2 до +5 вдень.
На Півдні та у центральних областях буде сонячно, вдень до +9, а вночі до -5.
У Києві очікується без опадів. Вдень від +3 до +5, а вночі від -1 до -3.
Читайте: Сніг та +14: яким буде лютий в Україні
У східній частині України синоптики прогнозують пасмурну погоду, однак без опадів.
Вдень максимальна температура буде +4, вночі сягне -4.
Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на вихідних – 15 та 16 лютого.
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