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Погода в Україні на 14 лютого (КАРТА)

Погода на території України 14 лютого буде різною.

Так, на Заході очікується дощ. Температура коливатиметься від +2 до +5 вдень.

На Півдні та у центральних областях буде сонячно, вдень до +9, а вночі до -5.

Погода в Україні на сьогодні, 14 лютого 2020

У Києві очікується без опадів. Вдень від +3 до +5, а вночі від -1 до -3.

Читайте: Сніг та +14: яким буде лютий в Україні

У східній частині України синоптики прогнозують пасмурну погоду, однак без опадів.

Вдень максимальна температура буде +4, вночі сягне -4.

Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на вихідних – 15 та 16 лютого.

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