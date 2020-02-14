Секс у громадських місцях – чудова можливість додати гостроти стосункам і запалити в них нову іскру.

Скільки разів у вас виникало бажання зайнятися сексом у кіно? А скільки разів ви стримувалися через комплекси та страхи?

Так-от, зайнятися сексом у кінотеатрі цілком реально, якщо пам’ятати про нехитрі правила.

По-перше, якщо ви вирішили віддатися коханню в кіно, купуйте квитки на ранковий або нічний сеанс.

У цей час в залі набагато менше глядачів, тому ви легко зможете усамітнитися і “загубитися” в останніх рядах.

Краще, якщо фільм буде старий і нецікавий. Це підвищує шанси на те, що народу буде небагато. Ще один варіант – дуже гучний фільм, наприклад, музичний або про війну.

Якщо на вулиці літо, це значно спрощує процес роздягання. Чоловікові достатньо розстебнути на брюках блискавку, а дівчині одягнути спідницю чи сукню. До речі, в більш холодну пору року колготки краще замінити панчохами.

Крім того, можна забути трусики вдома чи зняти їх у вбиральні – так буде значно зручніше.

Продумайте зручні пози для сексу в кіно.

Найпростіший варіант – дівчина піднімає спідницю і сідає хлопцеві на коліна.

Добре, якщо в останньому ряду зали є подвійні сидіння чи диванчики.

У такому випадку ви можете розміститися зручніше та спробувати зайнятися коханням на боку.

Крім того, дівчина завжди може зробити вигляд, що хоче спати і, позіхаючи, покласти голову хлопцеві на коліна.

Не забувайте також про те, що ви завжди можете зробити партнеру приємно руками. До речі, в цьому випадку можуть бути задіяні одночасно і чоловік, і жінка.

Якщо в залі повно глядачів, а терпіти немає сил, можна усамітнитися за ширмою біля запасного виходу.

Йдете на секс – не беріть попкорн або колу.

Від них багато шуму, сміття і зайвої тяганини.

Кому потрібно перевернути відро смачненького в найвідповідальніший момент?

Краще захопіть упаковку вологих серветок, вони зайвими не будуть.

Пам’ятайте про те, що секс у громадському місці – це завжди ризик. Контролюйте свої емоції і постарайтеся не привертати зайву увагу інших глядачів сеансу.

Це дозволить отримати задоволення від сексу, а також не вийти з зали під руки охорони та оплески заздрісників.

До речі, вчені давно з’ясували, як кількість партнерів впливає на оргазм.