День святого Валентина 2020 відзначають у п’ятницю 14 лютого.

Свято усіх закоханих існує уже більше 16 століть.

Така назва походить від священника римської армії Валентина, який допомагав легіонерам вирішувати любовні проблеми. Він вчив їх писати любовні листи та навіть дарував квіти для дам серця солдат.

Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання, аби ви могли приділити увагу та заявити про свої почуття коханій людині.

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Цьомки, квіти, подарунки –

Вся романтика стосунків,

Танці, бари, піцерії,

Все життя – рожеві мрії,

Ліжко, постіль та перина –

З Днем святого Валентина!

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Кохайтеся, мов шалені,

Поліпіться, як пельмені,

Щоб козацький рід зростав,

Україну підіймав!

Вітаю з святом кохання!

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14 лютого – справді наше свято, адже ми безмежно любимо один одного! Вітаю! Пам’ятай, ти – мій всесвіт, який дає сили для красивих перемог, моя весна, що сповнює натхненням, моє чарівне щастя, без якого точно не вийде існувати! Я кохаю тебе!

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***

Хочу з Днем Валентина привітати,

Та цю валентинку подарувати.

Милуйся, читай й бережи,

А якщо скучаєш – дзвони!

***

Ти моє кохання, ти моє серденько,

Ти, як та цукерка, вабиш солоденько!

Прагну тебе з’їсти, прагну скуштувати,

Прагну в День закоханих пристрасно кохати!

***

Я стану солодкою мармолядою, щоб ти мене скуштував;

Я стану найбільшою в світі принадою, щоб ти мене всюди шукав;

Я стану ласкавим травневим сонечком, щоб ти мене завжди чекав;

Я стану пухнастим сіреньким котиком, щоб ти мене завжди кохав!

***

Коханий, для мене ти герой!

Ти як Бетмен чи ковбой.

Добре і спокійно із тобою,

Адже за мене ти завжди горою.

Втратила я сон і спокій

Лиш з тобою поруч бути хочу!

Раніше Факти ICTV писали про те, які подарунки вибирають жінки та чоловіки на День святого Валентина та хто витрачає більше.