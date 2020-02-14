День святого Валентина – одне з найбільш позитивних свят у році. Адже саме 14 лютого у всіх асоціюється з романтикою, коханням і турботою.

Цього дня прийнято дарувати один одному валентинки. Зробити це можна і в онлайн-режимі.

Наприклад, прикольні валентинки з Днем святого Валентина потішать не лише ваших других половинок, але і друзів або колег.

Факти ICTV уявили, якими можуть бути валентинки з Днем закоханих, якби вони були від українських політиків.

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Ви також можете додати ці валентинки в Telegram і порадувати близьких.

Раніше Факти ICTV розповідали легенду виникнення свята Дня святого Валентина.