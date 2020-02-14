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Факти / Lifestyle

Ти моя розбійниця! Оригінальні валентинки з Днем закоханих від Фактів ICTV

День святого Валентина – одне з найбільш позитивних свят у році. Адже саме 14 лютого у всіх асоціюється з романтикою, коханням і турботою.

Цього дня прийнято дарувати один одному валентинки. Зробити це можна і в онлайн-режимі.

Наприклад, прикольні валентинки з Днем святого Валентина потішать не лише ваших других половинок, але і друзів або колег.

Факти ICTV уявили, якими можуть бути валентинки з Днем закоханих, якби вони були від українських політиків.

Оригінальні картинки з Днем святого Валентина

Оригінальні картинки з Днем святого Валентина

 

Прикольні валентинки на День Валентина

Прикольні валентинки на День Валентина

Мемні валентинки

Мемні валентинки

Прикольні привітання з Днем святого Валентина

Прикольні привітання з Днем святого Валентина

Прикольні картинки з Днем Валентина

Прикольні картинки з Днем Валентина

Валентинки на День Закоханих

Валентинки на День Закоханих

Мемні валентинки до Дня Закоханих

Мемні валентинки до Дня Закоханих

Читайте: Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на День святого Валентина

Привітання з Днем Закоханих у картинках

Привітання з Днем Закоханих у картинках

Валентинки з Днем святого Валентина

Валентинки з Днем святого Валентина

Картинки до Дня Закоханих

Картинки до Дня Закоханих

Забавні картинки до Дня Валентина

Забавні картинки до Дня Валентина

Прикольні валентинки

Прикольні валентинки

Оригінальні привітання до Дня святого Валентина

Оригінальні привітання до Дня святого Валентина

Привітання з Днем Закоханих у картинках

Привітання з Днем Закоханих у картинках

Оригінальні валентинки до Дня Закоханих

Оригінальні валентинки до Дня Закоханих

Ви також можете додати ці валентинки в Telegram і порадувати близьких.

Раніше Факти ICTV розповідали легенду виникнення свята Дня святого Валентина.

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