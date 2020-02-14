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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 14 лютого

14 лютого у світі відзначають День святого Валентина. Цей день приурочений романтиці, коханню та ніжності.

Окрім цього, у християнстві шанують пам’ять святого Тифона – покровителя любові та злагоди.

Іменини цього дня святкують: Василь, Давид, Микола, Петро, Тимофій.

Народні прикмети на 14 лютого:

  • Небо в зірках – весна настане нескоро.
  • Пішов сніг – навесні часто йтимуть дощі.
  • Якщо знайти пару птахів, то можна подивитися, якою буде ваша друга половинка:

синички – суджений буде молодим, веселим і добрим;

ворони – людина у зрілому віці і дуже строга;

сороки – суджений буде легковажним та балакучим.

  • Зірки падають – весна буде теплою.
  • Якщо тепло – найближчий місяць також буде теплим.
  • Одруження цього дня – до щасливого шлюбу.

Читайте: День святого Валентина: легенда виникнення свята

Що не можна робити 14 лютого:

  • не можна виносити сміття;
  • не можна сваритися;
  • не варто експериментувати із зовнішністю: стригти або фарбувати волосся.

Раніше Факти ICTV писали, що можна подарувати коханій людині на День святого Валентина.

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