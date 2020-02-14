14 лютого у світі відзначають День святого Валентина. Цей день приурочений романтиці, коханню та ніжності.
Окрім цього, у християнстві шанують пам’ять святого Тифона – покровителя любові та злагоди.
Іменини цього дня святкують: Василь, Давид, Микола, Петро, Тимофій.
Народні прикмети на 14 лютого:
- Небо в зірках – весна настане нескоро.
- Пішов сніг – навесні часто йтимуть дощі.
- Якщо знайти пару птахів, то можна подивитися, якою буде ваша друга половинка:
синички – суджений буде молодим, веселим і добрим;
ворони – людина у зрілому віці і дуже строга;
сороки – суджений буде легковажним та балакучим.
- Зірки падають – весна буде теплою.
- Якщо тепло – найближчий місяць також буде теплим.
- Одруження цього дня – до щасливого шлюбу.
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Що не можна робити 14 лютого:
- не можна виносити сміття;
- не можна сваритися;
- не варто експериментувати із зовнішністю: стригти або фарбувати волосся.
Раніше Факти ICTV писали, що можна подарувати коханій людині на День святого Валентина.