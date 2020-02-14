14 лютого Місяць перебуває в знаку Скорпіон. Це 21 місячний день.

У цей період рекомендується займатися творчою та активною діяльністю. Вкрай важливо буде вчасно реагувати на проблеми, які можуть виникнути в місячний день 14 лютого 2020.

Це прекрасний період для звільнення від шкідливих звичок і нав’язливих думок. Вдалий час для зближення та романтики у стосунках.

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Залежно від того, яка сьогодні місячна доба, рекомендується бути обережнішим у фінансових справах.

У 21 місячний день рекомендується більше часу приділити саморозвитку.

Що можна робити в 21 місячну добу: звільнятися від шкідливих звичок.

Що категорично не можна робити 14 лютого: зловживати алкоголем.

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