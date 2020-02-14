15 лютого християни відзначають Стрітення Господнє, зустріч Симеона з маленьким Ісусом Христом.

Під час церковного богослужіння необхідно освячувати свічки. Після цього їх роздають парафіянам.

По одному з повір’їв, освячені в цей день свічки вбережуть будинок від бур, людей – від хвороб і пристріту, а посіви – від граду та сильних вітрів.

Такі свічки зберігалися вдома і запалювалися тільки при негоді, природних катаклізмах, під час складних пологів або ж при смерті людини.

Народні прикмети

Сильний вітер на Стрітення Господнє – поганий знак для врожаю.

Ясна і тиха погода віщує хороший рік для пасічників.

Якщо ніч перед святом видалася ясною, отже цього року буде великий урожай фруктів.

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Ті, хто відправляються в далеку дорогу на свято, можуть не скоро повернутися додому.

Якщо на Стрітення Господнє буде сильний снігопад, то разом з весною прийдуть й дощі.

Що не можна робити на Стрітення Господнє

У це свято не можна нудьгувати, оскільки здавна вірили в те, що під час нього треба веселитися.

Не можна в цей день займатися важкою роботою, крім тієї, що робиться на благо інших людей.

Не варто на Стрітення Господнє класти гроші на кухонний стіл, інакше удача може піти з вашого будинку.

До слова, Факти ICTV публікували календар державних свят на 2020 рік.