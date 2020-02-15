Детальний гороскоп на тиждень з 17 до 23 лютого 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

З 17 лютого до 10 березня Меркурій, планета мислення та комунікацій, знаходиться в ретроградному русі у знаку Риб, а це впливає на стосунки з навколишніми. Часто виникають непорозуміння, загострюється чутливість. Неконтрольовані емоції та панічні напади без особливих причин створюють хаос у звичному житті. Можливі перешкоди в поїздках, складнощі з документами, конфлікти.

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19 лютого Сонце переходить у знак Риб, починається період таємних справ. У період руху Сонця та ретроградного Меркурія знаком Риб таємне стане відомим. Ті люди, які не мають секретів, стають чутливішими, їх легше розчулити, викликати співчуття. Успіх можливий у творчих людей і психологів.

Гороскоп для Овнів

У тих обставинах, в яких ви опинилися, краще зайнятися саморекламою та підвищенням на посаді. На перше місце виходить кар’єра та особисті амбіції, врахуйте, що діяльність у цей період має важливий вплив на майбутнє. Наполеглива робота допоможе залучити впливових людей. Однак у цей час важко приховати будь-які таємниці. Як позитивні, так і негативні дії знаходяться під пильним оком навколишніх.

Гороскоп для Тельців

Наповнена енергією атмосфера підштовхує до прояву вашого таланту. Ваші фізичні зусилля дадуть бажаний результат, якщо будуть зосереджені на вищій освіті, релігії, політиці, подорожах, культурі, іноземних мовах, літературній творчості та видавничому бізнесі. Слушна нагода для судових та юридичних справ або повторного шлюбу. У вас можуть з’явитися справи за кордоном, іноземці зіграють важливу роль у вирішення важливих питань.

Гороскоп для Близнюків

Може з’явитися відчуття, що ви рухаєтеся не в тому напрямку, критичність у цей період не на висоті. Будь-які справи вимагають великих енерговитрат, виникають перешкоди, складно проходять переговори. У будь-яких ситуаціях довіряйте своїй інтуїції, лише в цьому випадку ви зможете отримати прийнятний для себе результат. Навколишні стають емоційнішими, через що складно знайти взаєморозуміння з важливих питань.

Гороскоп для Раків

Енергію та ентузіазм направте на партнерські союзи, співпрацю та спілкування з навколишніми. Натхнення, викликане іншими людьми, спонукає вас до фізичних дій. Досягати цілей наодинці буде важче, ніж разом з партнером. У більшості ситуацій перший крок роблять інші люди, тим самим дають вам можливість вирішувати, як діяти в подальшому. Вірогідні розбіжності, але серйозних конфліктів вдасться уникнути.

Гороскоп для Левів

Розвиток вашого таланту зажадає часу та уваги. Вдалий період для пошуку інформації або ідей дослідницьких проектів або вирішення питань спадщини. У ці дні ви проявляєте більше енергії та ентузіазму в роботі. Відмінно, адже вас очікують безліч справ – на робочому місці та вдома. Ви схильні до негайного вирішення проблем, а якщо не знаходите негайного вирішення, то можете дратуватися та робити поспішні висновки.

Гороскоп для Дів

Гарний час для зустрічі з прекрасним. Великий вплив на ухвалення рішень дає вивчення релігійної та психологічної літератури, що сприятливо для розвитку образного мислення. Схильні переглядати свою ідеологію. У цей же час ви стаєте більш мінливими, вас легше переконати будь у чому. Можливе повернення до якихось таємниць. Ви тонко відчуваєте настрої людей.

Гороскоп для Терезів

Домашні справи, сімейні стосунки, угоди з нерухомості – все, це вимагає часу та уваги. Думки про відновлення взаємин можна реалізовувати. Якщо ви плануєте переїзд, настав час здійснити його. Сім’я вимагає багато турбот, ваша допомога може знадобитися батькам.

Гороскоп для Скорпіонів

Посилюється ваше внутрішнє чуття, здатні вгадувати слабкі місця конкурентів, розумієте можливі перешкоди в реалізації ваших планів. Якщо у вас є мета та ви її чітко собі уявляєте, то зможете максимально наблизитися до її реалізації. Дуже важливо будь-який свій крок обмірковувати, що в цей період робити непросто. Бо ваші дії обумовлені настроєм. Якщо ви зможете тверезо оцінити свої можливості, прорахувати варіанти, то тиждень виявиться для вас дуже вдалим.

Гороскоп для Стрільців

Легко знаходите своє місце у суспільстві, можете створити свою команду. Цей період сприяє навчанню, комунікаціям та поїздкам. Інтуїція, чесність і почуття справедливості загострюються. Можливості та знайомства принесуть відвідування нових місць. Ви можете стати прикладом для навколишніх.

Гороскоп для Козерогів

З’являється можливість поліпшити своє соціальне становище та стосунки з оточенням. Вірогідні матеріальні успіхи, також у вас вийде ефективно обрати діяльність і професію в тих сферах, в яких у вас є досвід. Не рекомендується починати нові проекти та проявляти себе в незнайомих справах. З обережністю приймайте все незвичайне, цінуйте порядок і надійність. У ці дні ви можете здаватися холодними та байдужими, бо вважаєте за краще не демонструвати свої емоції.

Гороскоп для Водоліїв

Особливу увагу можна приділяти різним закладам, товариствам, благодійним організаціям. Рутинна робота не ладнатиметься, вирішення звичайних проблем буде складно даватися. Краще орієнтуйтеся на свій досвід, давайте реальну оцінку можливостям і не звертайте увагу на уяву. Гроші в цей період – синонім незалежності та свободи.

Гороскоп для Риб

Ви усвідомите свої бажання, знайдете ресурси для реалізації всіх здібностей і цілей. Сприятливий час для відпочинку, усамітнення та діяльності, яка вас надихає. Не варто займатися важливими справами через слабке відчуття реальності, але період сприятливий для з’ясування різних фактів. У цей час рекомендується відпочити, розслабитися та віддатися почуттям, лише так можна скинути з себе тягар побутових і робочих проблем.

До слова, раніше Факти ICTV публікували політичний гороскоп, в якому розкрили таємниці майбутнього для топ-чиновників.