Стрітення Господнє християни відзначають 15 лютого. Саме цього дня виповнилося 40 днів з дня народження Ісуса Христа.

За традицією Богородиця принесла Ісуса до Єрусалимського храму, щоб присвятити Богові.

Віруючі йдуть до церкви на святкове богослужіння, щоб помолитися за Ісуса.

Також цей день вважається переломним через те, що зима зустрічається з весною.

Ми зібрали для вас листівки на Стрітення Господнє, що б ви могли привітати близьких з цим давнім святом.

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До слова, Факти ICTV також розповідали про заборони і прикмети на Стрітення Господнє 2020.