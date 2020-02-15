Масляна 2020: історія і традиції свята

У понеділок, 24 лютого, починається стародавнє слов’янське свято – Масляна, а закінчується воно – 1 березня.

Саме в цей день порівнюється тривалість дня і ночі, а слідом за цим – день починає збільшуватися.

За історією, Сонце перемагає сили темряви, змушує зиму відступити та відкрити шлях до нового літа. Починається новий сонячний рік і оживає природа.

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З настанням перших сонячних днів люди раділи, що земля стає тепліше. Саме тому з’явилася традиція пекти круглі, як сонце, коржі. Вже потім їх замінили млинцями.

Вважалося, що почастувавшись такою стравою, у людини з’явиться частинка сонячного світла та тепла.

У святковий тиждень люди веселяться, ходять в гості та влаштовують гуляння.

Наші пращури на Масляну влаштовували найрізноманітніші забави: спалювали опудало, каталися на санях, купалися в ополонках, влаштовували ігри з ведмедем, поїдали млинці і навіть влаштовували кулачні бої.

Раніше всі були впевнені, що якщо погано відгуляєш на Масляну – весь рік проживеш бідно і нудно.

Багато людей чекають Масляну 2020, як і раніше, свято відзначається з розмахом і найгучнішими піснями та веселими танцями. А головним частуванням вважають млинці.

Як і багато років тому, кульмінація Масляної – спалення опудала, що означає закінчення зими.

Робили ляльку з ганчірок і соломи. Її наряджали в жіночий одяг і залишали на тиждень, а в неділю опудало спалювали. Це робилося для того, щоб позбутися від символу зими.

До слова, Факти ICTV публікували календар церковних свят, постів та поминальних днів на 2020 рік.