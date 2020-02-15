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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 15 лютого

15 лютого у світі відзначають День створення першого електронного комп’ютера, коли з’явився перший комп’ютер, що працював.

В Україні сьогодні День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, що був встановлений у 2004 році.

Також 15 лютого відзначають Всесвітній день онкохворої дитини, основною ціллю якого є інформування суспільства про проблеми онкологічних хвороб у дітей.

Православні християни сьогодні відзначають Стрітення Господнє. Вважається, що саме 15 лютого до Єрусалимського храму принесли Ісуса Христа, який був ще немовлям.

Іменини цього дня святкують Гаврило та Агафодор.

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Народні прикмети на 15 лютого:

  • якщо в цей день не видно Сонця – до суворих морозів;
  • на Стрітення холодно – чекай теплої весни скоро;
  • вода капає з дахів – буде затяжна весна;
  • бурульки під дахами віщують хороший врожай кукурудзи;
  • вітер на Стрітення – до хорошого врожаю плодових дерев.

Що не можна робити 15 лютого:

  • на Стрітення не можна вирушати в далеку дорогу, адже тоді не скоро повернешся додому;
  • на Стрітення не можна лаятися і сваритися.

Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят в Україні, які відзначатимуть у 2020 році.

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