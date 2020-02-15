Який сьогодні, 15 лютого, місячний день

15 лютого Місяць перебуває в знаку Скорпіон. Це 21 місячний день.

У цей період рекомендується сконцентруватися на найважливішому. Розумова активність почне зменшуватися, і зміна настрою може негативно вплинути на спілкуванні в місячний день 15 лютого.

Прекрасний період для позбавлення від негативних звичок. У другу половину дня потрібно більше часу приділити сім’ї.

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У 21 місячний день астрологи рекомендують бути уважними до дрібниць.

Що можна робити в 21 місячний день: займатися прибиранням в будинку.

Що категорично не можна робити 15 лютого: здійснювати великі покупки.

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