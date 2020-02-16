Компанія Xiaomi готується удосконалити моделі Xiaomi Mi 10 і Mi 10 Pro. Спершу планують протестувати оновлення фірмової оболонки MIUI 11.

Бета-тестування для Xiaomi Mi 10 стартує 17 лютого, а для Xiaomi Mi 10 Pro – 24 лютого.

Раніше також стало відомо, що перша партія смартфонів не отримає декількох функцій камер, які будуть додані пізніше за допомогою регулярних оновлень програмного забезпечення.

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Нагадаємо, Xiaomi представила лінійку смартфонів Mi 10 13 лютого. Вони отримали металевий корпус, камеру на 108 мегапікселів, нові кольори та дизайн.

Крім того, лінійка Xiaomi Mi 10 першою в світі отримала надпотужний процесор Snapdragon 865.

Детальніше про ціни і характеристику Xiaomi Mi 10 можна прочитати в нашому матеріалі.

Джерело: GizChina