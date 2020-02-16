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Погода в Україні на 16 лютого (КАРТА)

Погода в Україні 16 лютого буде переважно сонячною.

Так, на Заході країни очікується до +9 вдень та до -2 вночі. Опадів не передбачається.

У центральних областях України синоптики прогнозують до +7 вдень та до -3 вночі.

Погода у Києві буде сонячною. Вдень температура повітря прогріється до +7, а вночі опуститься до -1.

Погода в Україні на сьогодні - 16 лютого 2020

На Півночі температура коливатиметься від +2 до +7 вдень, та до -9 вночі.

Читайте: Без зими і з посухами. Чим загрожує Україні глобальне потепління

На Сході синоптики прогнозують до +5 вдень та до -10 вночі.

На Півдні очікується до +9 вдень та до -3 вночі.

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