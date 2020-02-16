16 лютого вшановують святого Симеона та святу пророчицю Ганну. Вважається, що з цього дня природа починає готуватися до весни.

Цього дня молилися Анні і Симеону про новонароджених.

16 лютого – це й також День інновацій.

Іменини сьогодні святкують: Ганна, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман.

Народні прикмети на 16 лютого:

Багато снігу цього дня – літо буде дощовим.

Горобці голосно цвірінькають – весна настане дуже скоро.

Чим швидше цього дня приступити до справ, тим швидше прийде весна.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Що не можна робити 16 лютого:

не можна брати у борг гроші;

не можна носити чорні речі;

не можна піднімати речі з підлоги.

Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят в Україні, які відзначатимуть у 2020 році.