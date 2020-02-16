16 лютого вшановують святого Симеона та святу пророчицю Ганну. Вважається, що з цього дня природа починає готуватися до весни.
Цього дня молилися Анні і Симеону про новонароджених.
16 лютого – це й також День інновацій.
Іменини сьогодні святкують: Ганна, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман.
Народні прикмети на 16 лютого:
- Багато снігу цього дня – літо буде дощовим.
- Горобці голосно цвірінькають – весна настане дуже скоро.
- Чим швидше цього дня приступити до справ, тим швидше прийде весна.
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Що не можна робити 16 лютого:
- не можна брати у борг гроші;
- не можна носити чорні речі;
- не можна піднімати речі з підлоги.
Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят в Україні, які відзначатимуть у 2020 році.