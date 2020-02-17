170 тис. грн за “домашнього леопарда”: топ найдорожчих кішок в Україні

Кішки – найдавніші домашні тварини, які зараз живуть в багатьох сім’ях.

Всього в світі налічується близько 600 млн домашніх кішок і виведено близько 200 порід.

Часто люди тримають кішок вдома і піклуються про них, як про дітей. Домашні тварини стають справжніми членами сім’ї та іноді приймають звички своїх господарів.

У всьому світі існує кілька десятків порід, ціна яких стартує від кількох тисяч доларів.

Саванна

Це гібрид домашньої кішки та американського сервала. Саванна – велика кішка, зріст якої близько 60 см, а вага – до 15 кг. Її забарвлення буває найрізноманітнішим: сріблястий, бурий, шоколадний або золотистий. Ціна цієї породи в Україні стартує від 170 тис. грн.

Чаузі

Кішки цієї породи вкрай потребують спілкування. Чаузі з’явилася шляхом схрещування дикої африканської кішки. У цієї породи є всього три забарвлення: чорний, сріблястий і золотистий. Чаузі мають незвичайну мордочку і характерні пензлики на вухах. Їх ціна в Україні стартує від 22 тис. і до 60 тис. грн.

Као-мані

Тайську кішку білого забарвлення раніше в своїх дворах мали королівські сім’ї. Као-мані середньої статури, а її зріст досягає 30 см. Для неї характерні великі вуха та овальні очі. Кішки цієї породи дуже цікаві і грайливі. В Україні као-мані можна купити за 15 тис. грн.

Сафарі

Ця порода котів належить до числа найбільш рідкісних у всьому світі. Сафарі – одна з найбільших кішок. Її довжина тулуба може досягати 120 см. Для неї характерні довгі лапи, мигдалеподібна форма ока, щільна густа шерсть, товстий хвіст і струнке тіло. Вартість кішки сафарі стартує від $4 тис. доларів, однак, в Україні знайти кошенят цієї породи вкрай складно.

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Бенгальська кішка

Ця порода родом з США зародилася в 1960-х роках. Бенгальська кішка відрізняється від інших порід своїм яскравим забарвленням і тулубом з розвиненою мускулатурою. У котів цієї породи густа і шовковиста шерсть, виразні очі і незвичайне забарвлення – від білого до шоколадного. Купити в Україні бенгальську кішку можна від 8 тис. грн.

Американський керл

У цієї породи є два різновиди: короткошерста і напівдовгошерста. За стандартами породи, у американських керлів округлені кінчики вух та загорнуті назад, м’яка та гладка шерсть. Ця порода потребує особливого догляду. Вартість американських керлів в Україні стартує від 12 тис. грн.

Тойгер

Тойгер – порода домашніх іграшкових тигрів. Цю породу організація TICA остаточно визнала тільки в 2007 році. Вага цієї кішки досягає 5-7.5 кг. У тойгерів довга голова, закруглені вуха, довгий і м’язистий хвіст. Ціна кошенят цієї породи стартує від 25 тис. грн.

Ельф

Ця чарівна порода кішок за своїм походженням – американська. Їх головна відмітна риса – незвичайні вуха, плавно загнуті на кінчиках та відсутність шерсті. Їх тіло за розміром середнє. Купити кошеня такої породи в Україні можна за 10 тис. грн.

Серенгеті

У всьому світі налічується всього декілька сотень кішок цієї породи. Серенгеті мають найдовші лапи серед усіх порід кішок. Через м’язисте тіло, вага кішок цієї породи досягає 15 кг. В Україні вартість Серенгеті досягає 8 тис. грн.

Російська блакитна

Порода домашньої кішки, яка вважається однією з найпопулярніших в світі. Коти цієї породи мають великі очі, довге тіло і коротка шерсть. Забарвлення російської блакитної породи – сіро-блакитний. Купити кошеня можна за 6 тис. грн.

До слова, Факти ICTV писали, що треба знати, щоб подорожувати з твариною за кордоном.