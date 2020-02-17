Міжнародний день кота: топ-10 цікавих фактів про котів

Щорічно 17 лютого жителі європейських країн відзначають Міжнародний день кота. Ці тварини були одомашнені тисячі років тому, і сьогодні їх заводять як домашніх улюбленців мільйони людей у всьому світі.

Однак далеко не всі знають про що свідчить поведінка кішок.

Для чого вони труться об людей, чому люблять ходити за ними, і навіщо муркочуть, коли у них щось болить, читайте на Фактах ICTV.

Котяча ніжність

Коли кішка треться об вас, це не обов’язково говорить про те, що вона хоче проявити свою ніжність.

Таким чином ці тварини позначають вас як свою територію, а також прибирають чужі запахи.

Котячий голос

Кішки нявкають лише для того, щоб спілкуватися з людьми, а не з іншими представниками свого виду.

Єдиним винятком є ​​те, коли кошенята нявкають, щоб подати сигнали своїм батькам.

Кішки контролюють людей

Звичка кішок ходити за людиною пов’язана з тим, що вони стежать за нами.

Точніше, вони намагаються контролювати наші дії таким чином.

Кішки муркочуть для лікування

Вважається, що кішки можуть муркотіти для того, щоб швидше загоювати свої рани.

Муркотіння домашнього кота має частоту в 25-100 герц, яка також є частотою, яка дозволяє м’язам і кісткам швидше рости і відновлюватися.

Читайте: Як обрати домашню тварину для себе та дитини

Кішки дуже багато сплять

Більшу частину свого життя кішки проводять уві сні – майже 70%.

Так, з дев’яти років життя ця тварина спатиме близько шести років.

Кішки не люблять молоко

Хоча на малюнках часто зображують кішок, які п’ють молоко, насправді вони не люблять його.

У деяких дослідженнях йдеться про те, що у кішок непереносимість лактози, тому їм взагалі не можна пити молоко.

Котяча турбота

Кішка проявляє свою турботу у спробах нагодувати людину.

Саме тому вона іноді приносить спійману нею здобич.

Найсильніше чуття

У котів найсильнішим чуттям є нюх. Саме за допомогою нього вони розрізняють людей і різноманітні об’єкти.

Нюх у цих тварин в 14 разів сильніший, ніж у людей.

Неймовірні вуха

Коти можуть повертати свої вуха на 180°.

Контролювати їх тваринам допомагають 32 м’язи.

Коти – неконфліктні тварини

Коти намагаються не показувати свою домінантну позицію і не битимуться з іншими тваринами без потреби.

Якщо у вас вдома живуть кілька кішок, то вони постараються максимально уникати одне одного, щоб не почати конфлікт.

До слова, в одному з притулків США одного кота ізолювали від інших тварин, оскільки він випускав їх на волю.