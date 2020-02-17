Погода на тиждень в Україні з 18 до 21 лютого 2020

У найближчу добу в Україні очікується тепла, переважно суха погода.

У вівторок, 18 лютого, в західних і північних областях місцями невеликий дощ. Температура вдень 8°…10°, а вночі 1°…4°.

На Сході і в Центрі країни буде хмарна з проясненнями погода. Стовпчики термометрів покажуть 5°…9° вдень, 1°….-5°.

Найтепліше буде в південних регіонах 8°…11° вдень, -1°… 3°.

У середу, 19 лютого, в Україні без опадів, вночі та вранці на Сході та Півдні місцями туман. На Сході також можлива ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на Півдні та Прикарпатті до 11°.

У четвер, 20 лютого, у західних регіонах очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Температура вдень 5°…7°, вночі 0°…2°.

На Півночі та в Центрі країни буде досить сонячна погода. Повітря прогріється до 7° вдень і 2° вночі.

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У східних і південних областях хмарно з проясненнями, вдень 3°-5°, вночі -1°-1°.

У п’ятницю, 21 лютого, в північних, центральних і східних областях очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Температура вдень 2°…5°, вночі -1°… 1°.

На Заході хмарна погода з проясненнями, повітря прогріється до 7° вдень, проте вночі синоптики прогнозую заморозки до -3°.

У південних регіонах також хмарно з проясненнями, проте в Херсонській та Запорізькій областях пройдуть дощі.

Температура вдень 5°…7°, вночі -1°…3°.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на лютий 2020 року.